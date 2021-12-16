ВР возобновила заседание после встречи у председателя парламента, где обсудили деятельность канала "Рада"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Верховной Раде после затяжного перерыва возобновилось заседание парламента, которое должно было начаться еще в 10 часов, передает корреспондент УНН.

На заседании у председателя ВР решили, что канал “Рада” должна неукоснительно соблюдать нормы своей деятельности, закрепленные в соответствующем постановлении.

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“По результатам нашего заседания. Прошу всех субъектов, которые подпадают под действие постановления регулирующего вопросы освещения деятельности ВР неуклонно придерживаться его”, — заявил председатель парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно, что главы фракций созвали совещание в кабинете председателя парламента для обсуждения деятельности обновленного канала “Рада”, который по мнению оппозиционных нардепов, превращается в рупор власти.

С 12 до 12.30 в Раде снова будет перерыв, предусмотренный повесткой дня. Когда будут рассматриваться законопроекты, внесенные в повестку дня на сегодня-не известно.

Контекст

Телеканал “Рада” обновил формат вещания, что вызвало негативную реакцию у оппозиционных политиков, которые считают, что канал превращают в рупор действующей власти.

В постановления об освещении деятельности парламента каналу “Рада” говорится, что он в полном объеме транслирует пленарные заседания Верховной Рады; присяги нардепов; открытие и закрытие сессий; рассмотрение организационных вопросов первой сессии Верховной Рады; рассмотрение вопроса об избрании, отзыве Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины; рассмотрения вопроса о формировании Кабинета Министров Украины; проведение “часа вопросов к Правительству”; проведение парламентских слушаний; официальных выступлений и заявлений Председателя Верховной Рады Украины; брифингов народных депутатов Украины и другое связанное с непосредственной работой парламента.

Как заявили в эфире телеканала, остальное время они будут транслировать собственные ток-шоу.