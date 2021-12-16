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Украина видит "окно возможностей" на саммите НАТО в Мадриде

Украина видит "окно возможностей" на саммите НАТО в Мадриде

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина, которая стремится к членству в НАТО, видит окно возможностей в саммите Североатлантического альянса в Мадриде в 2022 году. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом по итогам встречи в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Детали

Президент напомнил, что в 1997 году во время саммита НАТО именно в Мадриде Украина и государства-члены НАТО подписали Хартию об особом партнерстве.

По словам Главы государства, этот документ зафиксировал высокий уровень партнерства между сторонами и широкий спектр взаимодействия.

Цитата:

“В следующем году проходит 25 лет от заключения этого документа. И снова саммит НАТО, и снова проходит в Мадриде. Я вижу в этом не только символизм, но и окно возможностей”, - сказал Зеленский.

Добавим

В июле Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что результаты украинских реформ могут быть представлены уже на следующем саммите НАТО, который состоится в Мадриде.

Столтенберг при этом ранее отмечал, что о решении по Украине на предстоящем саммите лидеров НАТО в Мадриде говорить пока рано, однако Альянс точно продолжит поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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