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НАТО не пойдет на компромиссы относительно партнерства с Украиной – Столтенберг

НАТО не пойдет на компромиссы относительно партнерства с Украиной – Столтенберг

КИЕВ. 16 декабря. УНН. НАТО не будет идти на компромиссы насчет курса Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во врем пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Мы не будем идти на компромиссы насчет возможности Украины выбирать свой путь, насчет возможности НАТО защищать все страны НАТО и насчет того, что НАТО имеет партнерство с Украиной", — заявил Генсек.

Детали

Он напомнил, что лишь 30 государств-союзников Альянса имеют право принимать решеня согласно тесного сотрудничества с Украиной.

"Наше партнерство с Украиной имеет оборонительный характер. Это никоим образом не представляет угрозы России. Угрозу как раз со стороны России мы видели, когда Россия и аннексировала Крым в 2014 году и продолжает дестабилизировать Украину", — добавил Столтенберг.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
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