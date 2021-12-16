Наращивание войск РФ возле Украины продолжается - НАТО

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В НАТО не видят снижения военного наращивания российских сил у границ Украины и на ее временно окупированных территориях. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во врем пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

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“Мы обсудили существенное наращивание Россией военного потенциала в Украине и вокруг нее, с десятками тысяч боеспособных войск, танками, артиллерией, бронетанковыми частями, дронами, системами радиоэлектронной борьбы. Мы не видим признаков того, что это нарастание останавливается или замедляется. Напротив, оно продолжается”, — сказал Генсек.

Детали

По его словам, это наращивание не оправдано, оно “провокационно, “дестабилизирует” и “подрывает безопасность в Европе”.

Он также призвал Россию вернуться на путь дипломатии ради деэскалации, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.