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Украина закупит 300 тыс. курсов таблеток от коронавирус от Pfizer: подписала договор об условиях

Украина закупит 300 тыс. курсов таблеток от коронавирус от Pfizer: подписала договор об условиях

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид", сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Цитата:

“Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью. Законтрактовано к закупке 300 тыс. курсов лекарственного средства”, — говорится в сообщении.

Использование этих лекарств, указывают в Минздраве, позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

Напомним

В ноябре 2021 года производитель этих лекарств компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. В случае назначения "Паксловида” в течение трех дней после появления симптомов ковида, согласно обнародованным данным, происходит сокращение случаев госпитализации и смертельных случаев на 89% и на 85% соответственно, если лечение начать в течение первых пяти дней.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, лекарства, лечение, Коронавирус
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