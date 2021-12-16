Телеканал "Рада" заплатит более 9 млн гривен компании, занимавшейся пресс-марафоном Зеленского в 2019 году

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Государственное предприятие “Парламентский телеканал “Рада” заплатит более 9 миллионов гривен ООО “Кинокит” за разработку творческой концепции, а также телевизионных программ и ток-шоу. Соответствующая информация обнародована на сайте Prozorro, передает УНН.

Детали

По обнародованным данным, 9 024 700,00 гривен пойдут на разработку творческой концепции и создание циклических информационных, аналитических телевизионных программ (передач) и ток-шоу для целей государственного предприятия “Парламентский телеканал “Рада”

Как узнал УНН, ранее Государственное управление делами уже заказывало услуги у “Кинокит” на пресс-марафон Владимира Зеленского в 2019 году.

В частности, Банковая заказала установку радио-, телевизионной, аудио — и видеоаппаратуры на сумму 43 800 гривен, а также аппаратуру для записи и воспроизведения аудио — и видеоматериала на сумму около 200 тысяч гривен.

Заметим, что экс-основателем “Кинокит” является Владимир Оселедчик, который в 2011 году продюсировал шоу “Миллионер — горячее кресло”, где ведущим был Президент Украины Владимир Зеленский.

Также телеканал заказал “разработку творческой концепции, изготовление элементов дизайна студий и их установку” на сумму 5 990 100 гривен. Исполнителем заказа является ФЛП Литвинова Дарья Владимировна.

Добавим

15 декабря стало известно, что государственный телеканал “Рада”, который освещает работу Верховной Рады, расширился и будет вести вещание с новых студий, в том числе из стен парламента.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко отметил, что в 2021 году на телеканал потратили до 20 миллионов гривен. Он добавил, что на телеканал повысили финансирование.

Изменения телеканала встретили неоднозначно. В частности, СМИ писали, что с обновлением телеканала Украина теряет шанс на объективный парламентский канал. Также в СМИ писали, что переформатирование канала “Рада” якобы под контролем Банковой.