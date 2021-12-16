Зеленский о блокировании закупки Украиной оружия через агентство НАТО: находим другие шаги

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина находит другие шаги для решения вопросов, связанных с закупкой оружия через агентство НАТО и его блокирование со стороны некоторых стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на совместной пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы как раз его достаточно глубоко сегодня обсуждали (этот вопрос — ред.) с господином Столтенбергом. Я отвечу так: как вы понимаете, объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 государств сейчас нету, но большинство стран нас поддерживает. И так же нету объединенной позиции среди государств касательно военной помощи. Особенно в таких контрактах, о которых вы отметили”, — сказал Зеленский.

“Но тем не менее я здесь чувствую полную поддержку Генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов”, — добавил он.

Контекст

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Резников сообщил Financial Times, что “Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и против снайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам”. Однако, как указано, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, считая это оружие несмертоносным.

На этой неделе немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.