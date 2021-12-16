Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,20 0,1975  EUR: 30,62 0,0846 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации
Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации 53415
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7395

Верещук сообщила о новом правительственном постановлении для молодежи с временно оккупированных территорий

Верещук сообщила о новом правительственном постановлении для молодежи с временно оккупированных территорий

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вице-премьер-министр-министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила о новом постановлении для молодежи с временно оккупированных территорий, благодаря которому, в частности, в полтора раза повышаются стипендии, передает УНН.

Цитата

“Еще одна хорошая новость. Кабмин принял важное постановление в интересах молодых украинцев с временно оккупированных территорий. Оно усиливает стимулирование молодежи с ТОТ учиться в украинских вузах. Правительственное постановление повышает стипендии в полтора раза, а также закрепляет ряд других стимулов реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий”, — сообщила она.

Верещук считает, что такие шаги являются благоприятными в вопросах реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий.

“По моему мнению, это и есть пример государственной политики в вопросах реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий. Именно такие шаги я имела в виду, когда говорила о приоритете гуманитарной политики и о фокусе на молодежи! Спасибо всем членам правительства (особенно премьеру Денису Шмигалю и министру финансов Сергею Марченко) за поддержку сегодняшнего постановления”, — резюмировала она.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.