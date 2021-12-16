Премьер Швеции о новых санкциях против России: важно, чтоб в ЕС говорили единогласно

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Лидерам Европейского союза необходимо единство для решения касательно новых санкций против России в связи с возможной агрессией против Украины. Об этом заявила в четверг премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон перед стартом саммита Европейского союза, передает корреспондент УНН.

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“Я думаю, что на ранних этапах процесса трудно говорить подробно (о санкциях — ред.). Но я думаю, что важно то, что мы можем говорить единым голосом в Европейском союзе. Также послание России очень четкое: мы готовы предпринять шаги”, — сказала Андерссон, отвечая на вопрос о принятии новых санкций против РФ.

На уточняющий вопрос она ответила, что “пока рано говорить (какими будут санкции — ред.), и я не думаю, что сейчас стоит вдаваться в подробности”.

Контекст

Накануне издание Bloomberg сообщало, что ведущие страны Европейского Союза противятся стремлению быстрой выработки конкретных санкций, которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину. Кое-кто в ЕС утверждает, что обнародование вариантов санкций даст российскому лидеру Владимиру Путину “драку, которую он ищет”, по словам высокопоставленных дипломатов и чиновников.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Лидеры ЕС сегодня, 16 декабря, обсудят наращивание российских войск у границы Украины.