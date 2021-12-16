ВР одобрила обращение к немецкому Бундестагу о признании Голодомора геноцидом

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Одобрено постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает УНН.

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В обращении к Бундестагу говорится, в частности о призыве, “к признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, предоставление политической оценки этим событиям, что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений, к противодействию любым попыткам умалить масштаб или найти оправдание преступления, который не имел никакой другой причины, кроме намерения советского руководства уничтожить украинский народ или значительную его часть”.

Проект обращения поддержали 331 нардеп. Теперь он безотлагательно должен быть направлен в Бундестаг.