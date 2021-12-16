Парламент разрешил давать согласие на посмертное донорство в электронной форме

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Принят Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831), сообщает УНН.

Указывается, что целью проекта Закона является обеспечение реализации конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья. Задачей законопроекта является улучшение и увеличение эффективности Закона Украины “О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку”.

Принятие документа поддержали 305 нардепов.

Законопроектом устанавливается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить в письменной (электронной) форме согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть).

Согласие или несогласие на посмертное донорство, заявление об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия подаются в письменной (электронной) форме за подписью лица, выражающего свое волеизъявление. Документ предусматривает, что нотариальное заверение аутентичности подписи не требуется.

Законом определяется, что до 1 января 2024 года обеспечение организации медицинской помощи с применением трансплантации и/или осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, осуществляется за счет средств государственного бюджета путем реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года.

Дополнение

Напомним, после расширения в Украине возможностей донорства в стране возросло количество операций по трансплантации. В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже по состоянию на октябрь проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

Кроме того, в Министерстве цифровой трансформации и Минздраве работают над тем, чтобы в Дія приложении появился раздел в котором возможно дать согласие на посмертную трансплантацию.

В то же время, как писал УНН, сейчас процедура распределения донорских органов в Украине небезупречна. Так, в Украине был зафиксирован случай манипулирования донорскими органами.