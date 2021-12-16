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Нардепы поддержали законопроект о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков

Нардепы поддержали законопроект о налоговых льготах для резидентов индустриальных парков

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Принят за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство, сообщает УНН.

В первом чтении документ поддержали 256 нардепов.

Детали

Как отмечается, целью законопроекта является содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств с помощью механизма индустриальных парков в целях превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и повышающих конкурентоспособность отечественных индустриальных парков.

Документ предоставляет право органам местного самоуправления устанавливать льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю и предусматривает освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта нового оборудования, ввозимого участниками индустриальных парков, исключительно для собственного использования под осуществление ими деятельности в сферах перерабатывающей промышленности или научно-исследовательской деятельности на территории (в пределах) индустриального парка (без права предоставления в аренду, передачи в пользование третьим лицам на любых других условиях).

Контекст

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла законопроект, направленный на развитие индустриальных парков путем внедрения различных стимулов.

Источник: УНН
Теги: ВР, льготы, инвестиции, промышленность
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