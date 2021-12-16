Рада приняла в целом закон о локализации

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народные депутаты во время заседания, во втором чтении 16 декабря приняли закон о внесении изменений в Закон Украины № 3739 "о публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законопроект имеет целью обеспечение устойчивого развития производственно-экспортного потенциала промышленного сектора национальной экономики, улучшения экономического положения Украины, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния граждан.

Предлагается усовершенствовать процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения.

В частности, в феврале 2021 года появился "исправленный" текст ко второму чтению.

Ключевым изменением являются одинаковые требования по локализации для всех товарных групп, а также более плавное ужесточение требований к уровню локализации.

Напомним

В июле 2020 года Совет на внеочередной сессии принял за основу проект закона №3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.