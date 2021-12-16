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В Австралии в результате падения с надувного батута погибли пятеро детей

В Австралии в результате падения с надувного батута погибли пятеро детей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Пятеро детей погибли, а еще четверо находятся в критическом состоянии в четверг, после падения с надувного батута. Инцидент произошел в островном штате Тасмания, что в Австралии. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

В школе, где был установлен батут, состоялось празднование окончания учебного года.

Командир полиции Тасмании Дебби Уильямс сообщила журналистам, что "несколько детей упали с надувного батута после прыжков". Высота падения составляла примерно 10 метров.

По словам комиссара полиции Тасмании Даррена Хайна, среди погибших детей были двое мальчиков и две девочки. Позже в четверг полиция подтвердила, что пятый ребенок скончался в больнице.

Еще пятеро детей находятся на лечении, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Хайне сказал, что ведется расследование.

Премьер штата Тасмании Питер Гутвейн назвал инцидент "просто немыслимым".

Девонпорт, где произошла трагедия, на северном побережье Тасмании — небольшой портовый город с населением чуть менее 30 000 человек.

Дополнение

В 2019 году в аналогичной трагедии в Китае погибли двое детей и еще 20 получили ранения.

Годом ранее в Великобритании девушка погибла после того, как ее выбросили из надувного замка, который, по словам очевидцев, взорвался на пляже Норфолка. А двое работников ярмарки были заключены в тюрьму за непредумышленное убийство, из-за грубой халатности после того, как в марте 2016 года в Эссексе взлетел надувной замок с семилетним ребенком.

Источник: УНН
Теги: Австралия
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