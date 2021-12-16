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В Украине запрещают электронные сигареты в общественных местах: Рада приняла закон

В Украине запрещают электронные сигареты в общественных местах: Рада приняла закон

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада на заседании 16 декабря приняла “антитабачный” законопроект № 4358, который предусматривает запрет курения электронных сигарет в общественных заведениях. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов, пишет УНН.

Детали

Проектом закона предусматривается запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним.

Отмечается, что штраф за их продажу лицам младше 18 лет будет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10 200 гривен.

Также запрещается курение электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Кроме того, запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.

Добавим

Рада в июне приняла этот законопроект о запрете рекламы, спонсорства и продажи несовершеннолетним электронных сигарет.

В июле нардепы предложили запретить продажу алкоголя и сигарет в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

Источник: УНН
Теги: ВР, сигареты, курение, запрет
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