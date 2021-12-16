Аффилированная с Тарпаном компания более года блокировала ремонт "ковидной" больницы в Одессе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Компания “Укрспецпроект”, аффилированная с одесским беглецом Русланом Тарпаном, более года препятствовала ремонту Валиховского корпуса городской инфекционной больницы Одессы, сообщает УНН ссылаясь на Prozorro.

Детали

Первый тендер на восстановление фасада и крыши инфекционки стоимостью 71,8 миллиона провели в марте 2020 года — победила в нем компания “Спецмонтаж Бао”. Кроме нее в торгах участвовал и “Укрспецпроект”, который после проигрыша и начал блокировать подписание договора с победителем, и соответственно — начало ремонта. Связанная с Тарпаном компания сначала подавала различные жалобы в АМКУ, после чего последовали и судебные тяжбы.

Договор на реставрационные работы больницы смогли подписать только после окончания всех процессов — в июле 2021 года. То есть спустя год после проведения тендера.

Добавим

В данный момент Валиховский корпус — одно из ковидных отделений в Одессе. 13 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщили, что здесь было развернуто 180 койкомест.

Тогда же анонсирован и скорый ремонт внутри здания (ожидаемой стоимостью — 128,6 миллиона гривен). Торги назначены на 31 декабря.

Работы по ремонту фасада и крыше больницы должны завершиться до конца 2022 года, внутри здания — до конца 2023. Городские власти подчеркивают, что смогут приступить к внутреннему ремонту только если коронавирус пойдет на спад. Ведь, Валиховский корпус — действующее отделение, где проходят лечение больные коронавирусом.

При этом, если “Укрспецпроект”, в случае участия в тендере, опять будет блокировать подписание договоров с победителем, то ремонт может затянуться на неопределенный срок.

Напомним

Компания, связанная с Тарпаном, не впервые блокирует тендера на реставрационные и ремонтные работы. В данный момент из-за ее жалоб заблокирован тендер на ремонтно-реставрационные работы Одесского художественного музея “Дворец Потоцких”, который входит в программу президента Владимира Зеленского — “Большое строительство”.



Аналогичным образом компания недавно заблокировала тендер на реставрацию Городской больницы № 5.

Сам Тарпан при этом — в бегах и скрывается от украинских правоохранителей, предположительно, в ОАЭ. Недавно НАБУ огласило его в международный розыск по подозрению в хищении 320 млн гривен на проекте “Глубоководный выпуск”.