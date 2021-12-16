Нам не назвали год, когда Украина станет членом НАТО. Хотя мы спрашивали - Кулеба

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украине не назвали год, когда страна сможет получить членство в Альянсе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины по итогам визита украинской делегации в Брюссель, общаясь с пользователями Facebook, пишет УНН.

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“Все было очень хорошо. И положительно. Единственный недостаток, скажу честно, год когда Украина станет членом НАТО нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО - это исключительно дискуссия, которая должна происходить и происходить между Украиной и НАТО”, - сказал министр.

Детали

Кулеба напомнил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил очень принципиальную позицию по вопросу вступления Украины в НАТО.

Он добавил, что на переговорах речь шла не только о евроатлантической интеграции Украины, но и о "решении очень конкретных вопросов для укрепления Вооруженных Сил Украины благодаря сотрудничеству с Альянсом и его государствами-членами".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.