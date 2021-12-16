Возле ВР и КМУ люди протестовали против программы сотрудничества с МВФ

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня в центре Киева состоялась акция протеста “МВФ — геноцид Украины”, направленная против политики государства в отношении работы с Международным валютным фондом (МВФ). Протестующие потребовали от представителей власти прекращения сотрудничества Украины с МВФ, передает УНН.

Детали

Двухтысячная акция протеста прошла возле Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины. Основным требованием митингующие выдвигали необходимость прекращения сотрудничества Украины и МВФ. Участники акции утверждали, что дальнейшие кредиты от МВФ приведут к усугублению общественно-политического, экономического и гуманитарного кризиса Украины.

На своей странице в Фейсбуке высказался украинский политический консультант Андрей Кучер: “Главный вопрос, который сегодня должен задать каждый украинец — на каких условиях власть берет заимствования у МВФ и чем, это уже сейчас угрожает нашей стране и интересам каждого украинца?”

“Украина продолжает набирать кредиты, увеличивая внешний долг. Международному валютному фонду мы уже должны 90,46 млрд долл. или на более понятном языке — каждый украинец должен „кому-то“ уже по 2000 дол.”, — закончил Кучер.

Кроме основного требования, митингующие выдвигали ряд дополнительных, в частности, прекратить продажу стратегически важных объектов экономики страны, отменить рынок природного газа и электроэнергии, отменить антиконституционные карантинные ограничения, утвержденные с МВФ и другими финансовыми организациями, не относящимся к медицине.

Напомним, сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом началось в 1992 году. В настоящее время финансовый долг Украины составляет 90 млрд долларов.