Смерть Полякова: ВСК заслушала свидетелей и получила объяснения судебно-медицинских экспертов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня состоялось заседание ВСК по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Как сообщил член ВСК, народный депутат Александр Качура, на заседании заслушали свидетелей и патрульных, а также получили объяснения судебно-медицинских экспертов, передает УНН.

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"Заслушали информацию от свидетелей и сотрудников патрульной полиции, которые непосредственно находились на месте событий. Также получили объяснения судебно-медицинских экспертов", - написал Качура в Telegram.

Ранее

Как сообщила председатель ВСК, нардеп Анна Скороход, Временная следственная комиссия по расследованию смерти народного депутата Антона Полякова направила правоохранительным органам запрос на получение материалов дела.

Напомним

Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.

Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа был обнаружен метадон и димедрол.

Следует добавить, что Полякова и Скороход связывали отношения — из открытых источников известно, что они жили вместе. Также, Скороход сообщила, что ее допросили по делу о смерти Полякова.

Верховная Рада 18 ноября поддержала создание временной следственной комиссиис расследования смерти нардепа Антона Полякова.