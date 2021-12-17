Витренко: норвежская компания не может провести сейсмическое исследование Черного моря из-за военных кораблей РФ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сейсмические специалисты из норвежской компании не могут провести исследование шельфа в Черном море из-за военных кораблей России. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Юрий Витренко в эфире “Право на власть”, передает УНН.

Цитата

“У нас есть Черное море. Там огромные залежи природного газа. Мы не можем даже сделать нормальное сейсмическое исследование через военные корабли России, которые не дают норвежской компании, которая делала для нас сейсмическое исследование там, это исследование доделать. Для чего они это делают? Чтобы мы как страна не могли обеспечить себя собственным газом увеличивая собственную добычу газа”, — сказал Витренко.

Контекст

В сентябре этого года исследование Черноморского шельфа, которое проводит норвежская компания Petroleum Geo-Services (PGS), дошло до этапа геологических исследований.

В Черном море есть открытые газовые месторождения, которые сейчас работают в пользу граждан в анексованому Крыма, однако до сих пор есть существенные неизученные территории которые имеют существенный потенциал, сообщил в сентябре изданию “Радио Свобода” директор дивизиона “Разведка и Добыча” национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Александр Романюк.

Напомним

В начале 2021 года “Нафтогаз Украины” получил 20 спецразрешений сроком на 30 лет на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях “Скифская” и “Дельфин” в Черном море. В частности,"Дельфин“расположен в северо-западной части континентального шельфа Черного моря. Площадь участка составляет 9,5 тысяч квадратных километров, причем два месторождения, “Одесское” и “Безымянное”, были захвачены и контролируются Россией после незаконной аннексии Крыма.

Запасы углеводородов на месторождении оценивают в 286 миллионов тонн условного топлива. Компанию PGS выбрали в “Нафтогазе” для разведки участков в акватории Черного моря — всего таких участков 30. Также “Нафтогаз” подписал меморандумы о сотрудничестве с израильской компанией Naphtha Israel Petroleum и румынской OMV Petrom.