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Шольц отверг влияние политики на решение регулятора по "Северному потоку-2"

Шольц отверг влияние политики на решение регулятора по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Федеральное сетевое агентство Германии не руководствуется политикой при принятии решений по "Северному потоку-2", поскольку проект является коммерческим. Об этом заявил немецкий канцлер в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция которой велась на YouTube, передает УНН.

Цитата

“Это решает, абсолютно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии”, — заверил Шольц, указав, что процедура сертификации “Северного потока-2” требует масштабных консультаций, однако процесс запущен.

Детали

В частности, Шольц добавил, что Германия намерена поддерживать транзит газа из России через территорию Украины.

Напомним

Накануне стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” из России в Германию не ожидается в первой половине 2022 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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