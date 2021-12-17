Системной борьбы с коррупцией в Украине нет: реформа провалилась, доверия нет, ВАКС имитирует правосудие - эксперт

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Антикоррупционеры рапортуют об успешной реформе, которая началась в Украине семь лет назад с появлением НАБУ. Однако оптимизм разделяют далеко не все - адвокат, экс-советник директора ГБР Олег Шрам считает, что НАБУ, САП и ВАКС гордиться нечем, передает УНН.

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“Гордиться этим антикоррупционным структурам точно нечем. Достаточно посмотреть статистические отчеты их работы, посмотреть дела, которыми они занимаются. В их деятельности вообще нет системной работы. Например, контрабанда — однозначно там есть силовики, есть высокие чины, НАБУ этим условно вообще не занимается. Также можно взять многие другие сферы. Они берут единичные эпизоды, истории и расследуют их. Но системной борьбы с коррупцией нет”, — отметил он в комментарии УНН.

Шрам считает, что НАБУ, САП и ВАКС являют собой одно целое, поэтому о правосудии в Антикоррупционном суде говорить не приходится. Причём, ВАКС вынужден подыгрывать НАБУ и САП, чтоб скрыть их недочеты.

“Суть в том, что под НАБУ и САП создали свой суд, условно говоря, по тем же принципам, по которым создавались НАБУ и САП. Нареканий на этот суд очень много. Как со стороны общественности, так и со стороны адвокатов. Я как сторонний наблюдатель могу сказать, что очень много претензий к этому суду. В том плане, что они вместо объективного и непредвзятого рассмотрения дел и принятия решения, подыгрывают НАБУ в их производствах, скрывают их недочеты, скрывают их недоработки и пытаются таким образом удовлетворить запрос общества на борьбу с коррупцией”, — отметил он.

Состоянием на 30 июня этого года в ВАКС было вынесено всего 56 приговоров, что крайне мало, считает адвокат.

“То есть это для органа, где работает 250 детективов и для 7 лет работы, пускай полных не 7, к концу 2015 они заработали. Но это очень мало. Все видят их непрофессиональный подход, их зачастую какую-то заинтересованность, это не системная борьба. Вот они взяли какую-то одну историю, вокруг нее кружатся, а результата никакого нет. Взять тот же Роттердам +. Сколько было разговоров об этом деле и какой результат. И это не потому, что прокуроры плохие, а потому что в первую очередь детективы, которые все это время доказывали, что и привело к такому результату”, — сказал Шрам.

Отметим, что ВАКС закрыл дело Роттердам+ из-за отсутствия доказательства совершения преступления.

И что самое интересное, по мнению Шрама, антикоррупционным органом парадоксально продолжает управлять человек, который официально признан коррупционном.

“13 декабря 2019 года, вступило в силу решение апелляционного суда, когда директор НАБУ Сытник был признан виновным в совершении админправонарушения, связанного с коррупцией. То есть получается с формально юридической точки зрения Антикоррупционный орган возглавляет лицо, которое само совершило коррупционное нарушение”, — резюмировал Шрам.

К слову

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше НАБУ украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро. Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро, но он так же продолжает занимать свою должность.

Осенью Верховная Рада приняла закон, которым народные депутаты попытались урегулировать статус НАБУ и привести его в соответствие с Конституцией. Вместо правоохранительного органа НАБУ получило статус органа исполнительной власти со спецстатусом, но и это не предусмотрено Конституцией, гарантом которой является Президент.

В то же время в Верховной Раде жалуются, что НАБУ слишком дорого обходится украинцам при их малоэффективной борьбе с коррупцией. Деятельностью НАБУ в Украине разочарованы и в Европе. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

При таких масштабах коррупции в Украине НАБУ занимается мелочными делами уровня региональных правоохранительных структур. Например, недавно стало известно, что к 5 годам реального заключения ВАКС приговорил бывшую судью, которая взяла пять тысяч гривен взятки за решение вопроса по административному делу. НАБУ и САП расследовали это уголовное производство аж с 2018 года. В это же время нет никаких заметных результатов НАБУ в борьбе с коррупцией на “Укрзализныце”, где взятки достигают шестизначных размеров.