"Усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы": Кулеба прокомментировал резолюцию ГА ООН по правам человека в аннексированном Крыму

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал принятие резолюции ГА ООН “Ситуация с правами человека во временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, Украина”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

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“Приветствую одобрение 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции „Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина“.

Украинская дипломатия последовательно усиливает резолюции ГА ООН по Крыму новыми положениями, которые фиксируют факты грубых нарушений международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В этом году нам удалось внести в текст ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.

Документ призывает государств-членов ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для улучшения ситуации с правами человека в Крыму”, — заявил министр.

“Изменения в названии нынешней резолюции непосредственно отражают незаконные действия России по временной оккупации украинского полуострова. Я искренне благодарен всем государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот важный для Украины документ”, — добавил он.

Что известно о резолюции

По словам министра резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности Эмира-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Подчеркивается также, что наращивания военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности усложняют обеспечение основных прав гражданского населения.

Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенный Россией Всероссийская перепись населения, признается недействительным на территории Крыма.

Резолюция подчеркивает исключительной ответственности России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

Дополнение

Документ стал шестым подряд резолюцией Генассамблеи ООН с правозащитной проблематики в оккупированном Крыму и уже одиннадцатой в контексте международного реагирования на попытку незаконной аннексии Россией украинского полуострова.

Напомним

Поздно вечером 16 декабря Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”.

“За” резолюцию проголосовали — 65 стран, “против” — 25, когда воздержались 85 стран.