Заседание по "делу Джемилева" в оккупированном Крыму перенесли из-за незавершенной экспертизы

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В оккупированном Крыму подконтрольный России городской суд Армянска перенес заседание по уголовному делу в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева на 28 декабря. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем Facebook, передает УНН.

Детали

“Городской суд г. Армянска отложил судебное заседание по делу против Мустафы Джемилева, назначенное на 17 декабря.

Ранее по ходатайству сторон судом была назначена дополнительная судебная баллистическая экспертиза патронов к карабину ОП СКС.

В связи с тем, что сейчас эта экспертиза не завершена, дата следующего судебного заседания назначена на 28 декабря. Начало судебного заседания в 13:00”, — написал адвокат.

Контекст

23 июля 2020 года в оккупированном Крыму прошло первое судебное слушание по существу в отношении Джемилева. По словам адвоката, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника. Его обвиняют в “незаконном пересечении государственной границы России”, хранении оружия и боеприпасов. Мустафа Джемилев заявлял, что намерен “доказать абсурдность обвинений российской стороны” в Европейском суде по правам человека по тем уголовным делам, которые возбуждены против него в оккупированном Крыму.

В Представительстве президента в АРК назвали “политическим преследованием” русский уголовное дело против Мустафы Джемилева.

Решением подконтрольного России суда Джемилеву запрещен въезд в Крым до 2034 года.