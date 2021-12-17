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Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генассамблея (ГА) ООН приняла инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщило в Twitter постоянное представительство РФ при всемирной организации, передает УНН.

Цитата

“За — 130 стран, воздержались 49. Против — США, Украина”, — говорится в сообщении.

Недопустимость неонацизма, современных форм расизма

В документе также говорится о недопустимости неонацизма и других практик, которые способствуют эскалации “современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.

Резолюция рекомендует принять конкретные меры, чтобы предотвратить “отрицанию преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”. Авторы документа осуждают, в частности, нанесение рисунков на памятники жертвам этой войны.

В конце концов, признается недопустимым использование любых образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и насилие на основе этнического происхождения.

Напомним

Поздно вечером 16 декабря Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”.

“За” резолюцию проголосовали — 65 стран, “против” — 25, когда воздержались 85 стран.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, нацизм
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