Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генассамблея (ГА) ООН приняла инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщило в Twitter постоянное представительство РФ при всемирной организации, передает УНН.

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“За — 130 стран, воздержались 49. Против — США, Украина”, — говорится в сообщении.

Недопустимость неонацизма, современных форм расизма

В документе также говорится о недопустимости неонацизма и других практик, которые способствуют эскалации “современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.

Резолюция рекомендует принять конкретные меры, чтобы предотвратить “отрицанию преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”. Авторы документа осуждают, в частности, нанесение рисунков на памятники жертвам этой войны.

В конце концов, признается недопустимым использование любых образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и насилие на основе этнического происхождения.