Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генассамблея (ГА) ООН приняла инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщило в Twitter постоянное представительство РФ при всемирной организации, передает УНН.
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“За — 130 стран, воздержались 49. Против — США, Украина”, — говорится в сообщении.
Недопустимость неонацизма, современных форм расизма
В документе также говорится о недопустимости неонацизма и других практик, которые способствуют эскалации “современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.
Резолюция рекомендует принять конкретные меры, чтобы предотвратить “отрицанию преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны”. Авторы документа осуждают, в частности, нанесение рисунков на памятники жертвам этой войны.
В конце концов, признается недопустимым использование любых образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и насилие на основе этнического происхождения.
Напомним
Поздно вечером 16 декабря Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”.
“За” резолюцию проголосовали — 65 стран, “против” — 25, когда воздержались 85 стран.