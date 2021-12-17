Сегодня в ВРУ Шмыгаль отчитается о социально-экономической ситуации в Украине

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет отвечать на вопросы народных депутатов относительно социально-экономической ситуации в государстве во время Часа вопросов к правительству. Об этом 13 декабря заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Почти единогласно все согласились 17 декабря пригласить Премьер-министра Украины по следующей тематике: информация премьер-министра о социально-экономическую ситуацию в Украине и меры правительства по решению проблемных вопросов”, — сказал Стефанчук.

Что было раньше

На прошлом пленарном заседании во время часа вопросов к правительству отчитывался министр обороны Украины Алексей Резников. Он в частности заявил, что суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации против Украины, оцениваются в 94,3 тыс. человек.

Также, по его словам, наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации России в отношении Украины будет конец января.