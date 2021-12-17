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Сегодня МВД подпишет с ГП "Антонов" контракт на поставку самолета для тушения пожаров

Сегодня МВД подпишет с ГП "Антонов" контракт на поставку самолета для тушения пожаров

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня между подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ГП “Антонов” будет подписан контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П, сообщает УНН со ссылкой на анонс события.

Детали

17 декабря на ГП “Антонов” состоится брифинг по случаю создания пожарных самолетов для ГСЧС.

В рамках мероприятия будет подписан государственный контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П между ГП “Антонов” и Специальным авиационным отрядом оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел Денис Монастырский, а также председатель ГСЧС Сергей Крук, генеральный директор “Антонова” Сергей Бычков и гендиректор “Укроборонпрома” Юрий Гусев.

Это самолет станет пятым подобным в системе ГСЧС.

Глава МВД Денис Монастырский ранее обнародовал планы по созданию европейского хаба по авиационной безопасности. По его словам, для создания такого хаба количество АН-32П должно быть удвоено, и МВД имеет в планах увеличение количества этих самолетов в ГСЧС.

Кроме того, в рамках создания хаба будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит ликвидировать стихию на ранней стадии. Таким образом можно будет предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

Добавим

В сентябре этого года Кабинет министров Украины постановил согласиться с предложением МВД о предоставлении в 2021 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, что привлекается ГП “Антонов” с целью выполнения постановления “Об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой”.

Соответствующий тендер на закупку самолета стоимостью 470 млн грн был обнародован 3 декабря 2021 года. По состоянию на 16 декабря этого года ГП “Антонов” отправлено уведомление о намерении заключить договор.

Источник: УНН
Теги: МВД, самолет, Антонов, пожары, ГСЧС
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