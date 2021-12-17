Новые санкции ЕС против России могут коснуться частных банков - The Wall Street Journal

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Обсуждаемые Евросоюзом (ЕС) санкции на случай вторжения России в Украину могут включать запрет на экспорт некоторых российских технологий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По их словам, ЕС также может включить в черный список российские частные банки. Какие конкретно финансовые организации могут подпасть по санкции, не уточняется.

Кроме того, ЕС обсуждает отключение России от платежной системы SWIFT, добавили собеседники издания. Эту информацию ранее подтвердил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Дополнение

О том, что США разрабатывают новые санкции против России, предполагающие ее отключение от SWIFT, в ноябре сообщили источники CNN. Кремль назвал эти сведения “информационной истерикой”. По данным Bloomberg, санкции могут коснуться обмена рубля на иностранные валюты. Источники агентства утверждают, что США также призывают ЕС подготовить санкции против энергетики и банков России, при этом ее отключение от SWIFT считается проблематичным.