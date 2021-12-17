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Обновленная резолюция ООН по Крыму призывает Россию освободить Наримана Джеляла, и других удерживаемых крымских татар

Обновленная резолюция ООН по Крыму призывает Россию освободить Наримана Джеляла, и других удерживаемых крымских татар

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Обновленная резолюция по "Ситуации с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, дополнена новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека в Крыму и призывает к немедленному освобождению удерживаемых граждан Украины, в частности Наримана Джеляла, Сервера Мустафаева, и других крымских татар. Об этом в своем Telegram сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

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“Важно, что обновленная резолюция дополнена новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове государством-агрессором, что она акцентирует внимание на ответственности России за нарушения прав крымских татар как коренного народа Крыма и содержит требование немедленно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины, в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других”, — говорится в сообщении.

Детали

Она добавила, что принятие этой резолюции свидетельствует о неизменности позиции мирового сообщества в поддержку Украины и международного права, ее готовность дополнительно консолидировать поддержку на пути к обеспечению соблюдения прав граждан Украины на временно оккупированных Россией территориях.

Добавим

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”.

Среди государств, голосовавших против, оказались Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

В резолюции говорится, что органы и должностные лица России, которые действуют в аннексированном Крыму, не являются легитимным и должны называться “оккупационными органами власти Российской Федерации”.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, Украина, оккупация
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