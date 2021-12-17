В Раде собрали голоса за внеочередное заседание по РРО: ожидают его проведения уже сегодня

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Верховной Раде собрали необходимое количество голосов за созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом. Ожидают его проведения уже сегодня, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, пишет УНН.

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"По требованию 155 народных депутатов, сегодня будет созвано внеочередное заседание для рассмотрения вопроса отсрочки применения РРО малым бизнесом (законопроект № 6376)", - написал Качура в Telegram, обнародовав копию соответствующего документа.

Дополнение

О созыве такого заседания идут разговоры уже некоторое время. Нардеп Алексей Гончаренко на днях утверждал, что 12 нардепов отозвали свои подписи под требованием созыва внеочередного заседания Рады в отношении законопроекта об отсрочке кассовых аппаратов для "ФОПов". Однако, очевидно, голоса все-таки собрали.

Это происходит на фоне протестов под стенами парламента представителей "ФОПов". Однако, как утверждают в движении "SaveФОП", они не за внеочередную сессию, чтобы отсрочить на год РРО для тех, кто еще не фискализирован. "Мы, как движение, не поддерживаем отсрочку, потому что это предательство коллег: мелких ювелиров, реализаторов мелкой техники, сельских аптек. Отсрочка уничтожает возможность фискализированным ФЛП добиться дефискализации", - говорится в заявлении движения.

Вместо этого, указывали в движении, они будут настаивать и в дальнейшем на принятии законопроекта № 5866 (1).