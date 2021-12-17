В суде Ростова после публикации приговора о присутствии российских военных на Донбассе проведут служебную проверку

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С сайта Кировского районного суда Ростова исчезла публикация приговора о том, что на Донбассе есть российские войска. Как сообщает российское издание Znak, там назначили служебную проверку, передает УНН.

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“В рамках служебной проверки будут выясняться все обстоятельства данной публикации, техническая сторона вопроса. К этому процессу подключен областной судебный департамент. Ситуация непростая. С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой — есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов”, — сообщил Znak источник в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

Детали

Сообщается, что ранее Кировский районный суд “открестился” от слов о российских войсках на Донбассе, заявив, что СМИ неверно интерпретировали текст приговора.

Объединенная пресс-служба судов Ростовской области сообщила, что информация о нахождении российских военных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР содержалась “исключительно в показаниях подсудимого”.

Напомним

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о приговоре суда, в котором говорится о присутствии российских военных на территории Украины. По его словам, в документе содержится ошибочная информация, потому что якобы “российские войска не находились и не находятся на Донбассе”.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на приговор Кировского районного суда Ростова-на-Дону, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе.

В комментарии УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы “внутриукраинском” характере конфликта на Донбассе.