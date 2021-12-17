Еще одному российскому гастролеру запретили въезд в Украину: ездил на фестивали в оккупированный Крым

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В международном аэропорту "Борисполь", сообщили пограничники, запретили въезд в Украину российскому музыканту, пишет УНН.

По данным источника УНН, речь идет о гитаристе группы "город 312", гражданинеРФ Александре Ильчуке.

Детали

Гражданин РФ прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула.

"Пограничники установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали в разные годы, что проводились на полуострове", - указали в ГПСУ.

На вопрос, когда он в последний раз посещал ВОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а позже начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом, музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.

В Украину гитарист направлялся, чтобы принять участие в творческом проекте.

За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

"Ну все, остались без хорошей музыки", - сказал российский гитарист, получив запрет въезда в Украину.

Дополнение

В украинском "черном списке" российских гастролеров находится 208 человек.