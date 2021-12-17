Официально: нардепы сегодня соберутся на внеочередное по РРО

КИЕВ. 17 декабря. УНН.Народные депутаты соберутся сегодня на внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект 6376 (касательно отсрочки применения кассовых аппаратов (РРО) малым бизнесом). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Цитата

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 17 декабря 2021 года сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 17 декабря 2021 года, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога) (рег. № 6376)”, — говорится в тексте распоряжения.

Детали

Отмечается, что внеочередное заседание состоится в связи с требованием 155 народных депутатов Украины.

Добавим

Это происходит на фоне протестов под стенами парламента представителей ФОПов. Однако, как утверждают в движении “SaveФОП”, они не за внеочередную сессию, чтобы отсрочить на год РРО для тех, кто еще не фискализирован. “Мы, как движение, не поддерживаем отсрочку, потому что это предательство коллег: мелких ювелиров, реализаторов мелкой техники, сельских аптек. Отсрочка уничтожает возможность фискализированным ФЛП добиться дефискализации”, — говорится в заявлении движения.

Вместо этого, указывали в движении, они будут настаивать и в дальнейшем на принятии законопроекта № 5866 (1).