В проект бюджета США на 2022 год заложили 756 млн долл. помощи Украине

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 миллионов долларов. Об этом сообщил во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в 756 млн долларов, в том числе на укрепление безопасности - 400 млн долларов. Но наша цель - 1 млрд долларов поддержки - остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся", - сказал Кулеба.

Дополнение

Акт гарантирования сувернитету Украины путем усиления ее обороны (The Guard/Guaranteeing ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act) зарегистрировали на днях в Сенате США.

В нем предлагается предоставить Украине 450 млн долларов финансовой помощи на военные нужды, дополнительно к этому еще 100 млн долларов на такие критические вещи, как противовоздушная оборона и противокорабельные ракеты, скоординировав усилия Госдепа и Минобороны США с союзниками, предоставить Украине ключевые системы и мощности, совместимые с тем оборудованием и боеприпасами, которые используют наши вооруженные силы.

Там также есть предложение увеличить финансирование международного военного образования и подготовки для украинских офицеров, усилить сотрудничество между нашей и американской армиями. Как и ужесточить существующие ограничения по военному сотрудничеству США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.

Кроме того, им предлагается наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" - компании Nord Stream AG, поскольку этот трубопровод намеренно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также подорвать союзников и партнеров США по всей Европе, сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко.