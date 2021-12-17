ЕС продлевает санкции против РФ, но без конкретики о новых в случае дальнейшей агрессии. Украина отреагировала

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Лидеры ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, но без конкретики о новых в случае дальнейшей российской агрессии. Украина отреагировала, приветствовав продление существующих и поблагодарив за готовность к введению дополнительных жестких и масштабных санкций, пишет УНН.

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"Если Россия осуществит дальнейшие военные действия против Украины, это будет иметь огромные последствия и огромную цену. Лидеры Европейского совета единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть соглашения и начать выполнение Минских договоренностей", - написал по итогам саммита председатель Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Детали

Так, лидеры 27 стран ЕС пригрозили России жесткими действиями в ответ, если стягивание российских войск к Украине и агрессивные заявления Москвы относительно Киева выльются в дальнейшую российскую агрессию. Это изложено в итоговом документе саммита лидеров ЕС в Брюсселе 16 декабря.

"Европейский совет подчеркивает острую необходимость, чтобы Россия снизила напряженность, вызванную накоплением войск вдоль границы с Украиной, и агрессивную риторику. Европейский совет подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь в ответ серьезные последствия и тяжелую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами. Европейский совет поощряет дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат в достижении полного выполнения Минских договоренностей", - говорится во итогах саммита.

Реакция Украины

"Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России о немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем совместные усилия для сохранения мира", - отметил в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский по итогам двухдневного визита в Брюссель 15-16 декабря.

"Приветствую политическое решение Европейского совета продлить на 6 месяцев существующие экономические санкции против РФ за агрессию против Украины. Я также благодарен ЕС за готовность к введению дополнительных жестких и масштабных санкций в рамках пакета сдерживания РФ от расширения агрессии", - написал в ответ на решение Евросовета в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.