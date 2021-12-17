В Украине ужесточили законодательство в сфере военного образования и науки

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки". Решение поддержало 298 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Предложенные законодательным актом изменения в Закон Украины “Об образовании” предусматривают внесение такого специализированного образования как профессиональное военное образование, которое приобретается в неформальном образовании по образовательным программам для совершенствования профессионального уровня военного специалиста и обеспечения выполнения служебных (боевых) функций, устанавливают тактический, оперативный и стратегический уровни военного образования.

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Кроме того, предоставляются особые полномочия государственным органам, к сфере управления которых относятся ВВУЗ, ВУП ЗВО и НУ, в части управления, установлении прав и обязанностей научно-педагогических, научных работников, нормативов численности соискателей образования на одну должность научно-педагогического работника, особенностей отражения информации о ВВУЗ и ВУП ЗВО в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, определяются новые уровни военного образования.