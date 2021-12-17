МВД и Укроборонпром заключили меморандум о создании европейского авиационного хаба

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Между Министерством внутренних дел и концерном “Укроборонпром” сегодня подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, направленный на создание европейского авиационного хаба пожарной безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Подписали меморандум министр внутренних дел Денис Монастырский и гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Также Государственное предприятие “Антонов”, которое входит в состав Укроборонпрома, заключило контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П Специальному авиационному отряду оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Согласно меморандуму, концерн и МВД намерены поддерживать модернизацию государственным предприятием “Антонов" самолетов АН-32 до варианта АН-32П с использованием составных частей и компонентов украинского производства, техническое сопровождение их дальнейшую эксплуатацию и тому подобное.

Самолет АН-32П предназначен для тушения лесных пожаров, транспортировки и десантирования пожарных и специального снаряжения, оборудования и грузов, необходимых для их работы. Также благодаря этой технике есть возможность активно воздействовать на облака для искусственного вызывания осадков над зоной пожара.

Машина может нести около 8000 литров огнетушащей жидкости в четырех внешних сменных боках. Сбрасывать жидкость можно как одновременно со всех емкостей, так и с каждой отдельно с заданным промежутком времени.

АН-32П имеет крейсерскую скорость 450 км/ч, а его радиус действия составляет 150 км.

Финансирование будет осуществляться с помощью кредитов (займов) под государственные гарантии. Этот самолет станет пятым подобным в системе ГСЧС.

Глава МВД Денис Монастырский ранее обнародовал планы по созданию европейского хаба по авиационной безопасности. По его словам, для создания такого хаба количество АН-32П должно быть удвоено, и МВД имеет в планах увеличение количества этих самолетов в ГСЧС.

Кроме того, в рамках создания хаба будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит ликвидировать стихию на ранней стадии. Таким образом можно будет предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.