В Украине уменьшатся цены билетов на спортивные мероприятия

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта. Решение поддержало 287 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, законом временно, до 1 января 2024 года, до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога на доходы физических лиц не включается стоимость билетов или абонементов, предоставляемых работодателем налогоплательщику безвозмездно или со скидкой (в размере такой скидки) для просмотра всеукраинских и международных спортивных мероприятий, которые проводятся в Украине, при условии что их стоимость совокупно (в расчете на год) не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года.

До общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога на доходы физических лиц не включается доход в виде пособия, выплачиваемого за счет средств государственного бюджета в рамках программы “еПоддержка”.

Законом временно, до 1 января 2024 года, операции по поставке услуг по доступу на всеукраинские и международные спортивные мероприятия, что подтверждается предоставлением билета (абонемента) на просмотр таких спортивных мероприятий, облагающихся налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 7 %.

Соответствующие изменения внесены в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины.

Добавим

Во время обсуждения в зале парламента в сторону законопроекта звучала критика из-за освобождения от военного сбора.

Согласно документу, временно, до 1 января 2024 года, освобождается от налогообложения военным сбором стоимость билетов и/или абонементов, предоставляемых работодателем налогоплательщику безвозмездно или со скидкой (в размере такой скидки) для просмотра всеукраинских и международных спортивных мероприятий, которые проводятся в Украине, при условии что их стоимость совокупно (в расчете на год) не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года.

Освобождается от налогообложения военным сбором доход в виде пособия, выплачиваемого за счет средств государственного бюджета в рамках программы “еПоддержка”.

В ГНЭУ в свою очередь отмечают, что название документа не соответствует его содержанию, поскольку “кроме положений о государственной поддержке спорта, проект, вопреки требованиям статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, дополнен положениями, касающимися вопроса обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором помощи, выплачиваемой (предоставляемой) за счет средств государственного бюджета в рамках программы еПоддержка”.

К тому же, отмечается, что действующими законодательными нормами не определен такой вид “помощи” и не утверждена “программа “еПоддержка”.