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Рада передала на баланс Центра обеспечения служебной деятельности МОУ и Генштаба 60 автомобилей

Рада передала на баланс Центра обеспечения служебной деятельности МОУ и Генштаба 60 автомобилей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу приняла постановление о передаче 60 транспортных средств на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Решение поддержало 311 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно документу, целью создания надлежащих условий для осуществления мер по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии Российской Федерации Верховная Рада Украины постановляет передать с баланса Автобазы Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 60 автомобилей и других транспортных средств согласно приложению.

В соответствии с приложением к проекту закона, в перечень входят ряд атобусов, легковых автомобилей, автоцистерн, самосвалов, топливоцистерн, экскаватор, грузовой фургон изотермический, микроавтобус и грузовик.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Добавим

Как писал УНН, сегодня между подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ГП “Антонов” будет подписан контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, Украина
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