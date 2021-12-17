Верещук: реинтеграция молодежи со временно оккупированной территории - один из главных приоритетов Минреинтеграции

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вчера вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук провела встречу с активистами проекта по реинтеграции молодежи из числа внутренне перемещенных лиц, пишет УНН.

Обсуждалась помощь в привлечении молодежи к разработке местных и региональных проектов, а также создание надлежащих условий для интеграции молодежи из числа внутренне перемещенных лиц. Обсуждались насущные вопросы, крайне важные для молодежи: проживание в общежитиях, размер стипендий, льготы на обучение, материальная помощь и тому подобное.

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“Встретилась с активистами проекта по реинтеграции молодежи из числа внутренне перемещенных лиц. Энергичные и умные! Радуюсь за них! Рассчитываю на них!" - написала на своей странице в соцсети Ирина Верещук.

Обращаясь к молодым людям, Ирина Верещук подчеркнула: очень важно донести через своих друзей, знакомых, родственников до молодежи, что осталась на оккупированных территориях, что в Украине их ожидает качественное образование, возможность профессионального роста и самореализации.

Ирина Верещук в начале ноября, вступая на должность вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, одними из главных приоритетов в своей работе назвала образование и трудоустройство молодежи со временно оккупированных территорий.

“Мы хотим, чтобы новая страница их жизни начиналась с переезда на подконтрольную территорию, где их будут ждать толерантные люди, качественное образование, работа, ипотека, хорошие друзья и возможность создать семью”, — заявляла Ирина Верещук.

Напомним

16 декабря Кабмин принял важное постановление в интересах молодых украинцев со временно оккупированных территорий. Она усиливает стимулирование молодежи с ВОТ учиться в украинских вузах. Правительственное постановление повышает стипендии в полтора раза, а также закрепляет ряд других стимулов реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий. Верещук считает, что такие шаги являются благоприятными в вопросах реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий

“По моему мнению, это и есть пример государственной политики в вопросах реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий. Именно такие шаги я имела в виду, когда говорила о приоритете гуманитарной политики и о фокусе на молодежи! Спасибо всем членам правительства за поддержку сегодняшнего постановления”, — резюмировала она.