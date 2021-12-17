Средства на программу "єПідтримка" освободили от налога и военного сбора

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Средства, предоставляемые гражданам в рамках программы "єПідтримка", освобождены от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Соответствующее положение содержится в принятом сегодня проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта, пишет УНН.

Детали

Так, согласно тексту законопроекта ко второму чтению были внесены изменения в переходные положения Налогового кодекса Украины, согласно которым до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога на доходы физических лиц не включается доход в виде пособия, выплачиваемого (предоставляемого) за счет средств государственного бюджета в рамках программы “єПідтримка”.

Кроме того, освобождается от налогообложения военным сбором доход в виде пособия, выплачиваемого (предоставляемого) за счет средств государственного бюджета в рамках программы "єПідтримка".

По этому поводу высказались в Главном научно-экспертном управлении. В замечаниях ГНЭУ сказано, что название документа не соответствует его содержанию, поскольку “кроме положений о государственной поддержке спорта, проект, вопреки требованиям статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, дополнен положениями, касающимися вопроса обложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором помощи, которая выплачивается (предоставляется) за счет средств государственного бюджета в рамках программы "єПідтримка”.

К тому же, отмечается, что действующими законодательными нормами не определен такой вид “помощи” и не утверждена “программа "єПідтримка”.

Добавим

2 декабря народные депутаты постановили во втором чтении законопроект, которым предлагается, в частности, выплатить 1 тысячу гривен всем полностью вакцинированным от COVID-19 украинцам. Программу назвали "єПідтримка". Закон предусматривает увеличение доходной части бюджета за счет поступлений НДС с импорта на 10,2 млрд грн, направив эти средства на оказание помощи в рамках программы "єПідтримка" (5 млрд грн), меры борьбы с COVID-19 (2,2 млрд грн).

Средства планируют выплачивать на виртуальные платежные карты через "Дію".

Как писал УНН, на этой неделе украинцы начали получать тысячу гривен за вакцинацию двумя дозами.