Рада приняла закон о развитии виноградарства в Украине

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу приняла закон о стимулировании развития виноградарства в Украине. Решение поддержало 317 народных депутатов Украины, пишет УНН.

Детали

Документ предлагал внести изменения в Земельный кодекс Украины и Закона Украины “Об аренде земли”, и установить минимальный срок 25 лет для пользования земельными участками под виноградниками или для их заделки.

Кроме этого, документом регулируются вопросы возмещения пользователю его расходов, осуществленных в закладки (посадку) и/или уход за виноградниками, а также причиненных убытков в случае досрочного прекращения права пользования земельным участком.

В частности, законом предусмотрено, что “в случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение затрат на улучшение арендованного земельного участка, произведенных с согласия арендодателя, и убытков, причиненных расторжением договора”.

Законом также установлено, что договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, который передается в аренду для закладывания и/или выращивание многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), не может содержать положения об изменении его условий или прекращения договора в связи с переходом права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу (в том числе в порядке наследования), реорганизацией юридического лица.

Что было раньше

В октябре Рада в первом чтении приняла за основу проект Закона о внесении изменений в законы Украины “Об охране прав на сорта растений” и “О семенах и посадочном материале”.