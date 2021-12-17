Глава МВД заявил о наращивании возможностей Нацгвардии

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Задачи и вызовы в сфере безопасности, стоящие перед Министерством внутренних дел и Национальной гвардией побудили к повышению способности последней. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время расширенного заседания в Нацгвардии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВС.

В Национальной гвардии Украины проходит расширенное заседание военного совета с руководителями структурных подразделений Главного управления, территориальных управлений, командирами соединений, воинских частей, начальниками баз, учреждений здравоохранения и учреждений.

Учитывая карантинные ограничения, заседание проводится в режиме видеоконференции.

Глава МВД отметил вклад Национальной гвардии в обеспечении безопасности государства в условиях текущих вызовов и угроз, в частности во время выполнения задач в районе проведения ООС и усиления государственной границы Украины.

“Последние месяцы прошли напряженно в контексте ситуации. Это, конечно, вызов, для системы МВД и Национальной гвардии, чтобы выполнить те задачи, которые на нас возложены. Одно из них-это усиление участка государственной границы с Беларусью. Продолжается операция „Полесье“. Мы провели ряд необходимых мероприятий и учений и нарастили наши способности”, — отметил Денис Монастырский.

Министр также обратил внимание на приоритетные направления в деятельности структуры, а именно: взаимодействие с другими подразделениями сил безопасности и обороны.

Отдельно Денис Монастырский отметил важность профессиональной подготовки личного состава и поддержания высокого уровня готовности к выполнению задач, в частности путем внедрения подходов и передовых практик стран-членов НАТО. А также на вопросы социального обеспечения военнослужащих НГУ, всестороннего обеспечения, лечения, оздоровления и реабилитации.

В течение дня командование НГУ и руководители, принимающие участие в заседании военного совета обсудят перспективные задачи на 2022 год, вопросы обучения и подготовки личного состава, логистического обеспечения, международного сотрудничества и других направлений, обеспечивающих развитие Нацгвардии как эффективной составляющей сектора безопасности и обороны.