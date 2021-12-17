Угольное дело: суд оставил под домашним арестом Медведчука

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

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“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 12 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры — без удовлетворения”, — говорится в сообщении.

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8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля из ВОТ у террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.