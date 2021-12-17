Монастырский: самолеты АН-32П - лучшие для ликвидации пожаров, это признают в мире

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня, 17 декабря, министр внутренних дел Денис Монастырский подписал Меморандум с руководством Государственного предприятия "Антонов" о сотрудничестве. Он рассказал почему именно эти самолеты усилят пожарную безопасность, сообщает УНН.

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"В этом году к Украине обратились несколько стран с призывом о помощи. Турция, Италия и Греция просили наших специалистов помочь в тушении пожаров. По результатам такого сотрудничества, МВД приняло решение купить еще один самолет, который позволит эффективно бороться с пожарами. Поэтому, мы хотим заказать изготовление еще одного самолета АН-32П", — сказал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел подчеркнул, что международные партнеры, все как один сказали, украинские самолеты — это были самые лучшие, они могли набрать наибольшее количество воды: "Наши авиаторы работали в сложнейших условиях, в труднодоступных местах, в горах. Хотя, там были самолеты со всего мира".

Также командир Специального авиационного отряда ГСЧС Константин Коломин и генеральный директор ГП "Антонов" Сергей Бычков подписали контракт на поставку противопожарного самолета АН-32П для Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Поставка самолета ожидается уже в следующем году, приблизительная стоимость — 400 миллионов гривен. Это уже будет пятый самолет АН-32П в авиапарке ГСЧС.

Напомним

МВД реализует сразу два амбициозных проекты — Единственное аеромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности.