В ВР верят в завершение реформы децентрализации "с сентября"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С сентября Верховная Рада сможет завершить процесс децентрализации в Украине изменениями в Конституцию. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Лейтмотивом следующего года станет вопрос децентрализации. Это изменения в Конституцию Украины, которые сейчас обсуждаются, и, я думаю, в начале следующего года будут внесены в ВРУ, с тем, чтобы мы могли рассмотреть их. И направить в Конституционный Суд на получение заключения. Я думаю, что уже где-то в начале сессии, которая начнется с сентября месяца, мы сможем аккумулировать 300 голосов и завершить процесс децентрализации и в Украине”, - рассказал Стефанчук.

Дополнение

В Верховной Раде создали межкомитетскую рабочую группу по подготовке комплексных законодательных предложений по внесению изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации. Предложения должны подать до 1 марта.

Добавим

В феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны в текущем году принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти.

Стоит отметить, что это не первая попытка внести изменения в Конституцию по децентрализации. Но, как указывают эксперты, политические обстоятельства не позволили Верховной Раде принять поданные Президентом Украины изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Так, 31 августа 2015 года после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались столкновения. Протестующие начали забрасывать правоохранителей петардами и дымовыми шашками, позже один из присутствующих бросил в группу силовиков боевую гранату, были погибшие. В произошедшем под Радой пострадали около 150 человек.