В Белом доме отреагировали на "предложения" России по НАТО

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Белый дом не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту президентского самолета, передает УНН.

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“Мы видели российские предложения. Мы их обсуждаем с европейскими союзниками и партнерами”, — заявила пресс-секретарь.

“Отмечу, что без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности. Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне”, — подчеркнула она.

Детали

Псаки отметила, что во вчерашнем заявлении Североатлантического совета подчеркивалось, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу продолжающегося опасного поведения России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в рамках европейской политики НАТО и партнеров.

Контекст

МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



Москва в частности предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. Более того, Вашингтону предложено подписаться под тезисом о том, что ему отныне запрещено развивать с этими странами “двустороннее военное сотрудничество”. Речь в первую очередь идет об Украине и Грузии.