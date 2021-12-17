Обязательную вакцинацию от COVID-19 расширили на медиков
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Медики попали в обновленный перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. Новые правила заработают через месяц, сообщили в Минздраве, пишет УНН.
Детали
Так, Минздрав своим приказом расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, послевузовского, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Как указано, работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, на которых расширили обязательную антиковидную вакцинацию, больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться коронавирусной болезнью.
Приказ вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.
Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Люди, имеющие абсолютные противопоказания, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Дополнение
Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной, 7 октября. Затем его расширяли. В список входят и педагоги.