Обязательную вакцинацию от COVID-19 расширили на медиков

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Медики попали в обновленный перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. Новые правила заработают через месяц, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Детали

Так, Минздрав своим приказом расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, послевузовского, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Как указано, работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, на которых расширили обязательную антиковидную вакцинацию, больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться коронавирусной болезнью.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Люди, имеющие абсолютные противопоказания, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Дополнение

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной, 7 октября. Затем его расширяли. В список входят и педагоги.