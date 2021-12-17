Земан назначил новое правительство Чехии

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Чехии Милош Земан в пятницу, 17 декабря, утвердил состав нового правительства страны, который сформировал премьер-министр Петр Фиала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешские СМИ.

Детали

Сообщается, что в состав нового Кабинета министров вошли 18 министров - 15 мужчин и три женщины. Это на 3 министра больше, чем было в предыдущем правительстве Андрея Бабиша.

Новое правительство состоит из пяти партий. Посты министров заняли гражданские демократы (6 должностей), христианские демократы (3 позиции), правоцентристская политическая партия "Топ-09" (2 представителя), 4 кресла заняли "Старосты и независимые", и еще 3 - "Пираты".

В новом правительстве появилась должность министра по европейским вопросам в связи с тем, что вскоре Чехия займет пост председателя ЕС.

Также появились должности министра науки, исследований и инноваций и министра законодательства.

Контекст

В ноябре президент Чехии Милош Земан заявил, что надеется назначить лидера оппозиции Петра Фиала новым премьер-министром страны.

Земан сообщал, что даст сильнейшей отдельной партии первый шанс сформировать правительство. По его мнению, партия тогдашнего премьера Андрея Бабиша АНО не имела большинства или партнеров, желающих сформировать с ней правительство.

Земан сообщил, что готов назначить Фиалу из правоцентристской коалиции "Вместе" новым премьер-министром страны. Вскоре президент поручил председателю Гражданской демократической партии (ГДП) Петру Фиале провести переговоры по формированию нового правительства.

11 ноября премьер-министр Андрей Бабиш направил письмо президенту Милошу Земану с уведомлением об отставке кабмина.