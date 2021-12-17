НАТО про "предложения" России: любой диалог должен проходить в консультации с Украиной

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии, передает кореспондент УНН.

Цитата:

"Мы получили последние предложения России. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России, основываться на ключевых принципах и документах Европейской безопастности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина”, — заявил Генеральный секретарь.

Детали

Говоря о наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее, он заявил, что союзники по НАТО призывают Россию к немедленной деэскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства касательно прозрачности военной деятельности.

Он повторил, что НАТО примет “все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО”.

“Страны НАТО также ясно дали понять, что, если Россия примет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия”, — добавил Столтенберг.

Добавим

Белый дом ранее сегодня заявил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников.

Контекст

МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Москва в частности предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. Более того, Вашингтону предложено подписаться под тезисом о том, что ему отныне запрещено развивать с этими странами “двустороннее военное сотрудничество”. Речь в первую очередь идет об Украине и Грузии.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.